Хобито зависи от месеца на раждане. Кои са най-добрите танцьори?
Кажи ми кога си роден, за да ти кажа какво хоби ти подхожда
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Кажи ми кога си роден, за да ти кажа какво хоби ти подхожда
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