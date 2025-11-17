Изненада! Умни очила за есента и зимата

Очилата, които все повече конкурират бижутата, смятани доскоро за класическите аксесоари, бавно, но сигурно се превръщат в несъмнени властелини във визията. „Очилата – това съм аз“ е модерното лого в стила, който „отговаря“ за зрението“, коментира за „Стандарт“ Павел Цветков, автор на една от най-авангардните и смели концепции в жанра. От натурален памук, преминаващ през специална обработка до фин ацетатен лист, който едновременно изглежда страхотно, усеща се леко и щади природата, са изработени слънчевите очила и диоптричните рамки Квят.

„Еко трендът е на върха във всички класации по света и като философия, защото красотата има стойност, само когато не вреди“, уточнява Павел Цветков. Неслучайно тези очила са от естествени материали, за да бъдат напълно биоразградими, като при създаването им са използвани енергийно ефективни и иновативни технологии, които намаляват въглеродните емисии.

Другата голяма изненада са „най-умните“ слънчеви очила за есента и зимата от съвсем ново поколение – с фотосоларни стъкла без диоптър, които мислят вместо собственика им. Те говорят с езика на настроението, колекцията е палитра от емоции – розово, синьо, жълто, зелено, сиво, кафяво, като всеки нюанс носи своята енергия. На закрито са затъмнени леко - само на 20 процента, за да е комфортно и спокойно на очите. Вече на открито за секунди се адаптират и потъмняват до 60 процента, за да посрещнат актуалното слънце без стрес и напрежение. „Всеки сезон има своята светлина и е много важно тя да бъде превърната в партньор“, допълва Павел Цветков.

