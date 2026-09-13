Решават за Марин льо Пен на 7 юли
Решението ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президентските избори догодина.
Следете всички новини, анализи и коментари за Национален Събор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решението ще определи дали тя ще може да се кандидатира за президентските избори догодина.
Льо Пен се оттегли от партийното ръководство миналата година
Над 7 тона отпадъци са оставили на Историческата поляна под връх Бузлуджа след националния събор на БСП вчеера социалистите
97-годишнината от славната битка ще се чества край мемориала на военното гробище в село Шуменци