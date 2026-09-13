Взеха ключови решения за новия парламент
Петдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10:00 ч.
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Петдесет и второто Народното събрание ще бъде свикано в четвъртък в 10:00 ч.
Рокади в парламента след встъпването на служебния кабинет
Напрежение и коментари от народни представители
Заведено е дело след искане на народни представители
Служебното правителство свърши огромна работа, похвали се Гълъб Донев
Централната избирателна комисия публикува решение, с което обявява избраните за народни представители
Данните не са окончателни
28 кандидат-депутати има синята партия
Мустафа Карадайъ ще е председател на изборния щаб
7 нови народни представители положиха клетва в Пленарна зала днес. Всички те са от ГЕРБ и влизат в парламента заради напускането на техни колеги, избр...
Червен пожарогасител, сложен точно пред венеца на паметника на Цар Освободител срещу сградата на Народното събрание накара полицията да отцепи целия р...
Народното събрание не събра кворум. От необходимите 121 народни представители, на работа дойдоха само 109. Това накара председателя на парламента Цецк...
Соцдепутатът Кирил Добрев за малко да наложи лимит за червените народни представители и те да могат да са в парламента само 3 мандата. Точно 9 гласа н...
Развръзката за кабинет е днес. Това заяви специално за "Стандарт" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов снощи. Очаквам днес да има решение, но не искам да гов...
Стара Загора. Водачът на листата с кандидати за народни представители от ГЕРБ за Стара Загора Лиляна Павлова се срещна със служителите на старозагорс...
София. Депутатите ще продължат работа след почивните дни. Сред първите законопроекти е този за МВР, който предвижда нещатни сътрудници ще помагат на п...
София. Народните представители събраха кворум за извънредното заседание на парламента. Продължава гледането на второ четене на проекта за Изборен коде...
Очакват и ремонти