Всичко за Народни Представители

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Без кворум в парламента

Без кворум в парламента

Народното събрание не събра кворум. От необходимите 121 народни представители, на работа дойдоха само 109. Това накара председателя на парламента Цецк...

25 септември | 8:17
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Бойко: Развръзката е днес

Бойко: Развръзката е днес

Развръзката за кабинет е днес. Това заяви специално за "Стандарт" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов снощи. Очаквам днес да има решение, но не искам да гов...

28 октомври | 6:55
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