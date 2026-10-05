Бивш министър каза съдбата на Славчо Мегеров

Соченият за убиец на футболния бос Илиян Филипов Славчо Мегеров може да остане в ареста година и половина. Това е максималното време, в което е позволено да бъде задържан в рамките на досъдебното производство. Ако съдът реши, може да бъде пуснат и по-рано. Това обясни бившият вътрешен министър и настоящ адвокат Емануил Йорданов.

Когато бъде внесен обвинителният акт, задържането на Мегеров може да продължи или да бъде върнат в ареста, ако е на свобода. До осъдителна присъда е възможно да се стигне при косвени доказателства, единствено ако те са убедителни и безспорни, уточни Емануил Йорданов.

Хипотетично следващият съдебен състав може да измени мярката на Славчо Мегеров. Ако остане в ареста, след 2 месеца има право отново да поиска да бъде пуснат на свобода.

Засега Мегеров не признава, че е убил Илиян Филипов. Оръжието не е намерено, както не е установено и какво е то.

Прокуратурата твърди, че около 1:00 ч. през нощта на 30 септември в жилищна кооперация Мегеров е прострелял с огнестрелно оръжие Филипов. Подаден е бил сигнал на тел. 112 и на място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Двамата са се познавали. Първоначалните данни сочат, че мотивът за извършване на престъплението е личен - неуредени финансови отношения между двамата, каза пред журналисти ден след убийството и ареста наблюдаващият прокурор Молев.

Според съдебномедицинската експертиза смъртта е настъпила от един изстрел – входната рана е под окото, без изходен отвор, което доказва изстрел под наклон.

В рамките на бързите оперативни действия полицията открива изхвърлените в казана маратонки. Запис разкрива клошаря Янко Самуилов да ги вади от контейнера, след което свидетелят признава при разпит, че ги е продал на друг клошар за 2 евро. Назначената експертиза доказва, че грайферите на въпросните маратонки съвпадат напълно със следите от кръв и прах на местопроизшествието.