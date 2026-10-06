Йотова и Вълчев дръпнаха мощно напред. Преднината им е почти двойна

Илияна Йотова и Кирил Вълчев влизат в президентската кампания с огромна преднина пред останалите кандидати. Двойката събира 47,8% от заявилите, че ще гласуват, докато вторите Андрей Гюров и Георги Кандев получават 24,6%. Разликата е цели 23,2 процентни пункта, а подкрепата за Йотова-Вълчев е почти два пъти по-висока от тази за най-близките им конкуренти. Това показва представително проучване на „Тренд“, проведено между 26 септември и 2 октомври 2026 г.

Почти всеки втори гласуващ избира Йотова-Вълчев

Данните очертават ясно изразен лидер в надпреварата още в началото на кампанията. Йотова и Вълчев са непосредствено под границата от 50%, докато Гюров и Кандев остават на значителна дистанция.

На трета позиция са кандидатите на „Възраждане“ Костадин Костадинов и Петър Волгин с 9,7%. Радостин Василев и Красимир Манов от МЕЧ получават 4,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от „Величие“ са с 2,4%. Иван Христанов и Стоянка Черкезова събират 1,9%.

Така първата двойка не просто води, а има по-голяма подкрепа от втория и третия кандидатски тандем, взети заедно.

„Тренд“ очаква балотаж

Въпреки голямата преднина на Йотова-Вълчев, социолозите очакват президентският вот да бъде решен на втори тур. Причината е както разпределението на подкрепата, така и очакваната избирателна активност.

38% от пълнолетните български граждани - малко над 2 милиона души - заявяват, че със сигурност ще гласуват на 25 октомври. Други 20% все още не са решили дали ще отидат до урните.

Това оставя значителен резерв от колебаещи се избиратели, чието поведение може да промени съотношението между кандидатите до изборния ден.

Две трети от българите определят вота като важен

Президентските избори се възприемат като значими от голяма част от обществото. Общо 66% от анкетираните ги определят като важни - 29% като „много важни“, а други 37% като „по-скоро важни“.

Проучването е проведено сред 1003 души на възраст над 18 години чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет.