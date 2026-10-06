Политика

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев над два часа разговаряха с граждани във Варна

Илияна Йотова: Ще работя за Коалиция за мир в Украйна
06 окт 26 | 8:31
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Иван Ангелов

В нашата страна има много войнолюбци. Аз не съм от тях, затова фокус в изказването ми пред Общото събрание на ООН беше мирът. Не ни трябва Коалиция на желаещите за Украйна, трябва ни Коалиция за мир в Украйна и аз ще работя за нея, ще работя България да има силен глас за мирни преговори. Докато съм президент и ако ми гласувате доверие, нито един български войник няма да отиде в Украйна. Тези думи на кандидата за президент Илияна Йотова предизвикаха одобрителните аплодисменти на хората, препълнили Юнашкия салон във Варна.

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Йотова акцентира върху нарастващото значение на Черно море за сигурността не само на тази част на Европа, но и на целия континент – тема, която също постави в изказването си в ООН. Тя посочи още, че най-важният продоволствен коридор за Азия и най-вече за Африка минава през Черно море. Ако бъде възпрепятствано безопасното корабоплаване, това може да задълбочи глада в Африка и да предизвика още мигрантски потоци към Европа. Кандидатът за президент призова черноморските държави да подпишат меморандум за безопасно плаване в Черно море.

Илияна Йотова подчерта, че винаги е работила за външна политика с гръбнак. „Опитът ми в Европа ме научи, че те уважават, когато защитаваш добре подготвена и аргументирана позиция, зад която стои интересът на народа. А не послушно да вдигаш ръка за одобрение“, заяви кандидатът за президент.

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Илияна Йотова се обърна към варненци с думите: Много надежди, планове, огромна енергия са свързани с Варна. Тя изтъкна, че в следващите години оттук ще минат най-важните за Европа проекти – инфраструктурни, енергийни, дигитални. Кандидатът за президент подчерта, че с подкрепата на институциите Варна ще създава бъдеще и все повече млади хора ще искат да свържат съдбата си с града.

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев заявиха пред варненци, че ще работят за възстановяването на доверието в институциите, в държавата, която закриля своите граждани. Ще работят, за да възстановят разкъсаните връзки между хората. Те бяха категорични, че по важните за България въпроси трябва да има разговор между всички институции и хора и да се постига съгласие. Кандидатът за президент подчерта, че страната ще излезе от кризата със стабилното мнозинство и правителството на Румен Радев, което има дълъг хоризонт пред себе си, за да решава трупани с години проблеми.

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България трябва да се води от хора, които не знаят покой. Такъв човек е г-жа Йотова. Политик с опит и мисия за България. Така Кирил Вълчев определи Илияна Йотова, като посочи, че стремежът ѝ за търсене на съгласие е сред основните причини той да приеме поканата ѝ да се кандидатира за вицепрезидент. По думите му съгласието между институциите трябва да се търси основно по въпроса как повече хора да виждат перспектива в България и да искат тук да създават семействата си, как повече българи в чужбина да искат да се върнат в Родината.

Да заявят своята подкрепа за кандидатпрезидентската двойка бяха дошли министърът на туризма Илин Димитров, представители на местната власт, на „Прогресивна България“, на БСП.

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Автор Иван Ангелов

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