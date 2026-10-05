Йотова бие тревога! Огромна заплаха за Черно море

Рисковете и заплахите за Черно море се увеличават всеки ден. Има опасност да се затруднят доставките на зърно, което налага да се вземат навременни мерки. Затова и пред Общото събрание на ООН настоях за изготвянето на меморандум между всички държави, които граничат с Черно море, за осигуряване на свободното корабоплаване и безопасността. Това заяви президентът Илияна Йотова в отговор на журналистически въпрос във Варна, където по-рано откри технологичен форум, посветен на икономическия растеж и иновационното развитие в Черноморския регион.

В контекста на продоволствената сигурност държавният глава посочи, че ако спрат търговските кораби, пренасящи зърно през Черно море, има риск и от мигрантски вълни от Африка. В момента големи застрахователни компании трудно застраховат товари през Черно море. Илияна Йотова подчерта, че по тази причина сигурността в Черноморския регион е била основен акцент в изказването й на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В отговор на журналистически въпрос Илияна Йотова заяви, че организирането на среща с участието на държавите в региона, посветена на мира в Черно море, е постижима цел, но е необходима активна дипломация. „За съжаление, две от страните са в конфликт, но усилията си заслужават и аз лично бих работила в тази посока“, каза Илияна Йотова. Тя допълни, че сигналите за ситуацията в Черно море са тревожни заради преминаването на дронове. Във връзка с последния инцидент с кораб, ударен от дрон край Одеса, президентът уточни, че случващото се е на безопасно разстояние в морето, но компетентните институции са взели мерки и наблюдават ситуацията.