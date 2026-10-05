Йотова: Варна може да стане голям технологичен център

Варна има потенциала да се превърне в един от големите технологични и индустриални центрове на България. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на брифинг в морската столица.

„Вярвам, че Варна ще бъде голям технологичен център“, подчерта държавният глава. Според нея ключова роля за развитието на града трябва да имат местните университети, които да засилят профила си в технологичните направления и да осигурят на студентите достъп до най-новите научни знания и постижения.

Сред предимствата на Варна Йотова открои транспортната свързаност, инфраструктурата, географското положение и близостта до други държави. По думите ѝ градът има възможност да се превърне и в дигитален хъб, през който да преминава един от ключовите дигитални коридори на България.

Очаква се през следващите години през региона да преминат и значими инфраструктурни проекти в сферата на електроенергетиката и газа.

Развитието на индустрията и туризма обаче трябва да върви ръка за ръка със сигурността и опазването на Черно море, подчерта президентът.

„Аз преди всичко искам да опазим морето, защото много са тревожни сигналите напоследък“, каза Йотова. Тя припомни случаите с открити части от дронове в Черно море, както и инцидент с дрон на около 40 километра от българския бряг.

Президентът коментира и инцидент с кораб, пътуващ от Одеса на юг. По думите ѝ информацията на българските власти показва, че плавателният съд се намира достатъчно навътре в морето, но ситуацията трябва да бъде следена внимателно.

„Рисковете и заплахите за Черно море са всеки ден“, заяви Йотова. Тя посочи, че сигурността на региона е била сред основните акценти и в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

По думите ѝ Черно море е ключов транспортен коридор за износа на зърно и евентуалното прекъсване на корабоплаването и доставките може да задълбочи продоволствените проблеми в Африка. Това от своя страна би могло да доведе до нов миграционен натиск към Европа.

Йотова обърна внимание и на икономическите последствия от несигурността в региона. Големите застрахователни компании все по-трудно поемат товари и транспорт през Черно море, което създава риск за корабоплаването и доставките до големите пристанища.

Според президента България трябва да работи за споразумение между черноморските държави, което да гарантира свободата и безопасността на корабоплаването.

Йотова определи като възможно Варна да бъде домакин на международна инициатива за мир и сигурност в Черноморския регион. По думите ѝ това изисква активна дипломация, особено на фона на войната между две от черноморските държави.

„Там е трудно с дипломатическите канали, но усилията си заслужават. Аз лично ще работя в тази посока“, заяви Илияна Йотова.