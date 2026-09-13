Мура́тов пред BBC: Путин вече не може да обяви победа в Украйна
Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
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Нобеловият лауреат за мир и бивш главен редактор на „Новая газета“ предупреждава за ескалация и растящ натиск върху свободата на словото в Русия
Върховният представител на Европейския съюз Федерика Могерини и еврокомисарят Йоханес Хан приветстваха освобождаването на шестимата политически затвор...
Жени, протестиращи в подкрепа на затворничките