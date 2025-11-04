Когато инфлацията изяжда спестяванията, къде парите запазват стойност

Инфлацията се превърна в най-сериозния враг на българските спестявания. Според анализ на Freedom24, покупателната способност на 100 000 лв., заделени през 2020 г., днес е едва 60 000 лв. Високите цени на имотите и ниската доходност по депозитите не компенсират обезценяването на парите, докато глобалните пазари предлагат реална възможност за запазване и увеличаване на капитала.

Недвижимите имоти – растеж на цените, но не и на доходността

Пазарът на имоти в България преживява петгодишен бум. Според данните на BIS/FRED индексът на цените на жилищата е нараснал от 128.1 през първото тримесечие на 2020 г. до 224.5 през първото тримесечие на 2025 г. – ръст от близо 75%. В София средната цена на квадратен метър вече е между 1 800 и 2 200 евро, като в някои квартали увеличението достига 16% на годишна база.

Но зад този впечатляващ растеж се крие по-ниска реална възвръщаемост. Брутната доходност от наем е едва 4.2–4.5%, а след данъци и разходи нетната пада до 2.5–3.5%. Добавените транзакционни такси от 5% до 10% и ниската ликвидност правят имотните инвестиции все по-трудни за защита срещу инфлацията.

Глобалните пазари – по-висока реална доходност и ликвидност

За разлика от местния пазар на имоти, глобалните капиталови пазари отбелязват значителна доходност. MSCI World Index нараства със 170%, а S&P 500 – с над 200% за последните пет години. Това означава, че инвеститор, вложил 100 000 евро в началото на 2020 г., днес би разполагал със 175 000 евро при имотна инвестиция, но със 270 000 евро при MSCI World и 308 000 евро при S&P 500.

При инфлация от над 40% през периода само инвестиции с двуцифрена годишна доходност успяват да запазят реалната стойност на капитала. Според Freedom24 глобалните ETF-и, като iShares MSCI World ETF и S&P 500 ETF, носят доходност от 10–11% годишно, осигурявайки 6–7% реален растеж след корекция за инфлация. Моделното портфолио на платформата, включващо десетте най-популярни акции и ETF-и сред българските инвеститори, е постигнало впечатляващи +43.5% през 2025 г.

Балансираният подход – стабилност при умерен риск

Анализът показва, че най-добри резултати се постигат чрез комбинация от глобални ETF-и и нискорискови инструменти. Балансирано портфолио с 60% акции и 40% облигации или депозити е донесло около 5% реален растеж през 2025 г., въпреки краткосрочните колебания на пазарите. Спадовете, причинени от митнически промени в началото на годината, са били компенсирани напълно в рамките на два месеца.

Тази стратегия доказва, че диверсификацията и дисциплината са ключови за защита на капитала. Според експертите на Freedom24, дългосрочното участие в глобалните пазари е единственият начин спестяванията да се предпазят от инфлационната ерозия.

Имотът дава сигурност, пазарите – реална защита

Недвижимите имоти остават емоционално сигурен и реален актив за българските домакинства, но губят своята ефективност в условия на висока инфлация. Глобалните пазари, от своя страна, предлагат ликвидност, прозрачност и достъп до хиляди компании, които генерират реална възвръщаемост.

Freedom24 заключава, че оптималната стратегия за инвеститорите е балансираният подход – комбинация от имоти за стабилност и ETF-и за растеж и защита от инфлация. В свят, в който инфлацията продължава да изяжда стойността на спестяванията, активното управление на капитала вече не е избор, а необходимост.

