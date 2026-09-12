Екологична бомба край София! Сметище поглъща езера в Долни Богров
Камиони изсипват отпадъци ежедневно, местни алармират за катастрофа и липса на контрол
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Камиони изсипват отпадъци ежедневно, местни алармират за катастрофа и липса на контрол
Едното е по-подходящо за живеене, другото - за бизнес
Енергийният министър Теменужка Петкова посети на място абонати, останали без електрозахранване в Долни Богров. Силният вятър остави без захранване рай...
Първите осиновявания започнаха, търсят се доброволци за ремонтите