Екологична бомба край София! Сметище поглъща езера в Долни Богров

Огромно нерегламентирано сметище се разраства край Долни Богров, алармират местни жители, които твърдят, че проблемът съществува от години и вече е извън контрол. Според тях районът около езерата е превърнат в неофициално депо, където ежедневно се изхвърлят отпадъци, съобщава Нова телевизия.

Натрупванията вече засягат както природата, така и условията на живот в населеното място. Хората предупреждават за реален риск от екологична катастрофа.

По техни думи камиони пристигат почти всеки ден и изсипват строителни отпадъци, стари мебели, гуми и земни маси. Така теренът постепенно е затрупан, като боклуците обхващат дълги участъци и достигат до самите водоеми.

Ситуацията вече засяга пряко и езерата, част от които според местните са започнали да се засипват. Това поражда опасения за трайни щети върху екосистемата и необратими промени в района.

„Преди 3-4 години беше почистено, но вижте какво е сега - отново е затрупано. Преди имаше магазини и места за отдих, а сега камиони идват и изхвърлят боклуци. Картината е ужасна, вървим към екологична катастрофа. Стотици жалби са пускани. Крайно време е да ги накараме да се самосезират“, разказват жители на Долни Богров.

Мястото, което в миналото е било използвано за отдих и разходки, днес е трудно разпознаваемо. Натрупаните отпадъци напълно променят облика му и отблъскват хората.

Кметът на селото заяви, че се очаква още следващата седмица инспекторатът да извърши почистване на района. Предвижда се също поставяне на камери и осигуряване на физическа охрана, за да се ограничи нерегламентираното изхвърляне.

След подадените сигнали Министерството на околната среда и водите вече е извършило спешна проверка. Местните жители настояват за трайни решения и реален контрол, за да бъде прекратена практиката и районът да бъде възстановен.

