Фурор в два града! Невиждани рекорди на имотния пазар

Имотният пазар в част от големите градове на страната продължава да чупи рекорди, сочат изчисления на Darik Business Review.

Това е видно най-вече от София и Пловдив, където броят на сключените сделки по покупко-продажба на имоти достигат съответно 17 и 18-годишни максимуми, т.е. са на най-високите стойности от последното тримесечие на 2008 и 2007 г.

В периода 1 октомври – 31 декември в София са сключени 12 156 сделки с имоти, което е с 16.43% повече спрямо сравнимия период на година по-рано.

По-високо повишение има в Пловдив (бел. ред. 34%), до върховите за последните 18 г. 6 038 покупко-продажби.

Двуцифрен ръст в броя на сделките има още в три от големите градове – Бургас и Русе, съответно 10.96 и 11.66%, докато в Бургас повишението е от 12.29 на сто.

Спад се отчита единствено в Несебър (5%), но въпреки това там са отчетени повече сделки от Русе и Стара Загора, най-вече заради интереса на чуждестранни купувачи.

Най-сериозен ръст в сделките през 2025 г. наблюдаваме в София (15.23%), Пловдив (12.67%) и Стара Загора (10.87%).

Ръстът в останалите градове е съответно:

Русе (+8.73%)

Бургас (+4.71%)

Несебър (+2.67%)

Варна (+0.18%).

Почти всяка втора имотна сделка се осъществява в посочените по-горе седем града на страната. Справка показва, че за 2025 г. там са придобити 44.65% от имотите през годината, спрямо 43.35 на сто за година по-рано.

Една на близо всеки пет сделки пък се осъществява в столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com