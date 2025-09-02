Потвърдиха официално две сделки на Манчестър Сити

Днес преди обед Фенербахче потвърди привличането на вратаря на Манчестър Сити Едерсон, който нямаше бъдеще при Гражданите.

Турският клуб плаща около 14 милиона евро за бразилския страж, чийто договор е за 5 години с тима от Истанбул. Небесносините също съобщиха за сделката.

„Изключително съм горд от това, което постигнахме заедно и за мен бе чест да нося този екип толкова много пъти. Доминирахме във Висшата лига и покорихме Европа. Беше невероятно!“ написа на сбогуване Едерсон в сайта на Сити, след като изкара 8 години в отбора.

При това положение изглежда абсолютно сигурно, че Джанлуиджи Донарума ще бъде неговият завестник на „Етихад“.

Гражданите ще дадат 30 милиона евро на Пари Сен Жермен за италианеца, чийто контракт също ще бъде за 5 години с опция за още една.

