Обрат на пазара на имоти. Но какво става с цените

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в решаващ етап, в който динамиката от последните години започва да се променя.

След период на силен растеж и висока активност, в началото на 2026 г. се наблюдава ясно забавяне на сделките в почти всички големи градове.

Данните показват двуцифрен спад на пазарната активност спрямо година по-рано. В София понижението надхвърля 13%, докато във Варна и Бургас достига и дори преминава 20%. Още по-сериозен е спадът в по-малките пазари, зависими в по-голяма степен от инвестиционно търсене – в Плевен и Несебър той вече надхвърля 30%.

Въпреки това, цените на имотите засега не следват тази тенденция. Те остават относително стабилни, което създава усещане за разминаване между търсенето и ценовите нива.

Анализаторите отчитат, че средата става по-предпазлива, като различни фактори започват да влияят в противоположни посоки. От една страна, по-високите разходи за финансиране охлаждат търсенето, а от друга – ограниченото предлагане задържа цените.

На този фон ключовият въпрос вече не е дали бумът е приключил, а доколко настоящата стабилност може да се запази. Развитието изглежда очаквано на фона на предходната експанзия и наближаващото присъединяване на България към еврозоната, което също влияе върху поведението на купувачите и инвеститорите.

Следващите месеци ще бъдат решаващи за това дали пазарът ще премине към по-балансирано състояние или ще последва по-осезаема корекция.

