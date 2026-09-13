Конкурс „Професията на моята пчела“ насърчава учениците да пазят природата
Инициативата превръща рисуването в урок по екология и въображение
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Инициативата превръща рисуването в урок по екология и въображение
Нападателят е с инфекция и може да пропусне Лигата на нациите
28-годишен мъж от Сливен е настанен в реанимацията на местната болница след като е бил ухапан от пчела. Ухапването е станало на 24 май. Мъжът е приет...
Лекари спасиха живота на 150-килограмов мъж след ухапване от пчела. Заради тежък абергичен шок пациентът бил откаран в спешния център в Сапарева бан...
Бургас. 65-годишна бургазлийка почина след ужилване от пчела. Инцидентът е станал на 1 август сутринта във вилна зона "Каменица" край Бургас. Жертват...
София. Таксиметров шофьор почина след ужилване от пчела в колата си в столицата. Той пътувал с клиент за ж.к. "Толстой", когато пчела в автомобила го...
Благоевград. 15-годишната Малина Ш. от община Симитли е приета по спешност в реанимация на благоевградската държавна болница, след като е ужилена от п...
Благоевград. 63-годишен мъж почина в реанимация на МБАЛ-Благоевград, след като е бил ухапан от насекомо. Димитър Х. е от благоевградското село Церово,...