Конкурс „Професията на моята пчела“ насърчава учениците да пазят природата
Инициативата превръща рисуването в урок по екология и въображение
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Инициативата превръща рисуването в урок по екология и въображение
Дават и препоръки, за да предотвратим риска от стомашни неразположения
Проектът на СНЦ „Младежки приоритети“ е сред финалистите в десетото издание на Vivacom Регионален грант
За първи път нещо подобно се случва във Висшата лига
„Влез в зеления кръг“ на DEVIN насочва вниманието към водната криза и отговорното управление на ресурсите
Тя се надява на финансиране от държавата и частния бизнес
Проект по инициатива на DEVIN и Българска фондация „Биоразнообразие“ предприема стъпки за опазване на Чаирските езера
Проектът е един от финалистите в деветото издание на Vivacom Регионален грант
Медът има стотици полезни свойства, но при нагряване някои от тях се губят
Събитието ще се проведе на 30 ноември и 1 декември
Дистанционната работа има своите предимства за човека и природата
Телекомът ще използва синя рециклируема хартия за касови апарати във всички свои магазини
Те могат да намалят риска от катаракта и свързаната с възрастта макулна дегенерация
Ще ви предадем опита на Италия за опазване на старините, каза пред "Стандарт" Н. Пр. Джузепина Дзара
Къщите паметници на културата да бъдат включени в програмата за енергийна ефективност, препоръчват експерти
Прави невероятна акция
Над 70 000 хектара са опазените вековни гори в България
Важно е да се гарантира, че пряката слънчева светлина не попада върху устройството
Карантината намали замърсяването и разкри още веднъж красотата на толкова много места, свободни от трафик и шум
Кметът Сантиаго Галван използва техника от средновековието като при обсада