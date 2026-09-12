И в елитните гимназии има места! 1693 са свободните в София
Предстои трето класиране, но експерти предупреждават – отказът от вече прието място крие сериозен риск
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Предстои трето класиране, но експерти предупреждават – отказът от вече прието място крие сериозен риск
Понеже са много, те получават по-малки суми от връстниците си в обикновени училища
И след третото класиране и записването на учениците има места след завършен седми клас, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование в Добрич. С...
София. 91 Немска езикова гимназия, Софийска математическа гимназия и Втора немска езикова гимназия са най-елитните училища в столицата. То съобщи нача...
София. Битката за елитните гимназии ще бъде по-тежка тази година. Това прогнозира шефът на столичния просветен инспекторат Ваня Кастрева. Причината е,...