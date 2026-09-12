Всичко за Елитни Гимназии

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Свиват приема в топгимназии

Свиват приема в топгимназии

София. Битката за елитните гимназии ще бъде по-тежка тази година. Това прогнозира шефът на столичния просветен инспекторат Ваня Кастрева. Причината е,...

26 февруари | 6:20
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