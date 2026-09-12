Yettel България е инвестирала 1.7 млрд. евро за 25 години
Тази година компанията отбелязва 25 години от първия разговор в своята мрежа.Над 310 млн. евро са инвестициите в мрежата на телекома за последните пет...
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Тази година компанията отбелязва 25 години от първия разговор в своята мрежа.Над 310 млн. евро са инвестициите в мрежата на телекома за последните пет...
Очевидци разказват за бижуто, което са видели
През 2016 г. община Кюстендил ще инвестира в създаването на туристически център. В списъка на обекти за капиталови разходи за целта се предвидени 24 х...
Стара Загора. Старозагорската пивоварна „Загорка” ще инвестира в повишаване на безопасността на труда през следващата година над 300 хил. лв. Това е п...