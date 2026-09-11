Всичко за 25 Години

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СДС брои 25 години в есе

СДС брои 25 години в есе

Утре в централата на СДС в Бургас ще бъде даден стартът на конкурса за есе "СДС - 25 години по сините стъпки. Демократичната промяна и дясната перспек...

21 август | 20:25
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Времето (не) е наше

Времето (не) е наше

За 25 г. катастрофираха надеждите на четири поколения българи Българската демокрация вчера навърши 25. Възраст, в която трябваше да е здраво стъпила...

11 ноември | 6:00
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