Yettel България е инвестирала 1.7 млрд. евро за 25 години
Тази година компанията отбелязва 25 години от първия разговор в своята мрежа.Над 310 млн. евро са инвестициите в мрежата на телекома за последните пет...
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Тази година компанията отбелязва 25 години от първия разговор в своята мрежа.Над 310 млн. евро са инвестициите в мрежата на телекома за последните пет...
Решение взето на 18 август 1987 година
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Нямам търпение за полуфинала в сряда!, написа принц Уилям
Пощенска банка отпразнува със запомнящо се парти своята 25-а годишнина на българския финансов пазар. Кредитната институция посреща юбилея си като четв...
Икономиката на страната забавя темповете, но в рамките на очакваното Китайската икономика е с най-нисък растеж за последните 25 години, става ясно от...
Българите няма да стигнат жизнения стандарт на развитите европейски държави през следващите 25 г. Прогнозата е записана в анализ на Световната банка,...
Утре в централата на СДС в Бургас ще бъде даден стартът на конкурса за есе "СДС - 25 години по сините стъпки. Демократичната промяна и дясната перспек...
За 25 г. катастрофираха надеждите на четири поколения българи Българската демокрация вчера навърши 25. Възраст, в която трябваше да е здраво стъпила...
Емил Стоянов, бивш евродепутат През изминалите 25 години едно от най-дебатираните понятия у нас беше преходът. Преходът беше възхваляван, беше и обру...
София. Днес един от столичните райони чества 25 години от своето създаване- „Надежда". По повод рождения ден на квартала ще има празник в Северния па...