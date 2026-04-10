Тръмп изненадан от изявлението на Мелания за Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил „напълно изненадан“ от публичното изявление на съпругата си Мелания, в което тя категорично отрече всякаква връзка с покойния финансист Джефри Епстийн. По думите му той не е бил информиран предварително за обръщението, което бе излъчено от Белия дом. Случаят отново изведе на преден план чувствителната тема за контактите в елитните среди в САЩ. Изявлението предизвика силен отзвук въпреки липсата на нови конкретни разкрития.

Тръмп - изненадан от собственото си семейство

В интервю за MS Now държавният глава подчерта, че не е имал информация за подготвяното изявление. „Не знаех нищо“, заяви той, като добави, че съпругата му също „не е познавала Епстийн“.

Тази реакция подсили усещането за неочакваност около обръщението и породи въпроси за причините, довели до него.

Категорично отричане от страна на Мелания

По-рано първата дама направи публично изявление, в което остро разкритикува твърденията, свързващи името ѝ с Епстийн. „Аз не съм жертва на Епстийн. Епстийн не ме е запознал с Доналд Тръмп. Срещнах съпруга си случайно на парти в Ню Йорк през 1998 г.“, заяви тя.

Мелания Тръмп подчерта, че никога не е поддържала приятелски отношения с финансиста.

Отречени връзки и с Максуел

Първата дама категорично отхвърли и твърденията за контакти с Гислейн Максуел, чието име е свързвано с Епстийн. Тя реагира, след като нейно име се появи в документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Според нея всякакви подобни внушения са неоснователни.

„Случайни срещи“ в елитни среди

Мелания Тръмп призна единствено, че със съпруга си са засичали Епстийн в рамките на светски събития в Ню Йорк и Палм Бийч. Тя определи това като „обичайно съвпадение“ за хора от подобни среди.

Изявлението идва в момент, когато темата за връзките около Епстийн продължава да поражда обществен интерес и да хвърля сянка върху редица публични фигури.

