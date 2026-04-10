Тръмп изненадан от изявлението на Мелания за Епстийн

Неочаквано изявление от Белия дом разпали нови въпроси около връзките с финансиста

Снимка: Асошиейтед прес
10 апр 26 | 9:57
410
Иван Ангелов

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил „напълно изненадан“ от публичното изявление на съпругата си Мелания, в което тя категорично отрече всякаква връзка с покойния финансист Джефри Епстийн. По думите му той не е бил информиран предварително за обръщението, което бе излъчено от Белия дом. Случаят отново изведе на преден план чувствителната тема за контактите в елитните среди в САЩ. Изявлението предизвика силен отзвук въпреки липсата на нови конкретни разкрития.

Тръмп - изненадан от собственото си семейство

В интервю за MS Now държавният глава подчерта, че не е имал информация за подготвяното изявление. „Не знаех нищо“, заяви той, като добави, че съпругата му също „не е познавала Епстийн“.

Тази реакция подсили усещането за неочакваност около обръщението и породи въпроси за причините, довели до него.

Категорично отричане от страна на Мелания

По-рано първата дама направи публично изявление, в което остро разкритикува твърденията, свързващи името ѝ с Епстийн. „Аз не съм жертва на Епстийн. Епстийн не ме е запознал с Доналд Тръмп. Срещнах съпруга си случайно на парти в Ню Йорк през 1998 г.“, заяви тя.

Мелания Тръмп подчерта, че никога не е поддържала приятелски отношения с финансиста.

Отречени връзки и с Максуел

Първата дама категорично отхвърли и твърденията за контакти с Гислейн Максуел, чието име е свързвано с Епстийн. Тя реагира, след като нейно име се появи в документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Според нея всякакви подобни внушения са неоснователни.

„Случайни срещи“ в елитни среди

Мелания Тръмп призна единствено, че със съпруга си са засичали Епстийн в рамките на светски събития в Ню Йорк и Палм Бийч. Тя определи това като „обичайно съвпадение“ за хора от подобни среди.

Изявлението идва в момент, когато темата за връзките около Епстийн продължава да поражда обществен интерес и да хвърля сянка върху редица публични фигури.

ICE AND FBI MUST TO ARREST donald TRUMP AND NETANYAHU
преди 27 минути

STOP TERROR ANTI UN COUNTRIES INCL ANTI USA TROUGH JUDISH MAFIA.. THE UN countries have lost more 200 000 000 000 000 $ SINCE DECEMBER 2019 after occupation USA trough JUDISH MAFIA ANTI WORLD./with JOE BIDEN TEAM.. WARNINGS ABOUT ALLEINS MASS MURDERERS AND KILLERS INSIDE OUT SIDE HUMAN BODYES INCL inside DONALD TRUMP, PETE HEGSETH, URSULA VON DER LEYEN, BENJAMEN NETANYAHU, ELON MUSK, ANTONIO KOSHTA /EU PResident/borisov/bulgaria FBI AND NSA MUST TO ARREST DONALD TRUMP ,PETE HGSETh, BENjamen Netanyahu/izrael, PUTIN/ROSSIA, ZELENSKYY/ Ukraine TODAY !!

