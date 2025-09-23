Тръмп пред ООН: Сложих край на седем войни!

От трибуната на Общото събрание на ООН

Доналд Тръмп се обяви за лидер, способен да спира войни и да води света към по-сигурно бъдеще.

„Празните думи не спират войни“, каза американският президент и подчерта, че лично е сложил край на седем конфликта без съдействие от световната организация. В реч, продължила по-малко от час, той съчета уверения за мир и глобална сигурност с остри критики към противници и съюзници.

Миротворецът на американската сцена

Тръмп заяви, че е трябвало лично да спира войни, защото ООН „не стига дори близо до пълния си потенциал“. „Сложих край на седем войни, разговарях с лидери от всяка от тези страни и никога не получих от ООН дори телефонно обаждане, предлагащо да ми помогне при финализирането на сделката“, каза той.

Президентът отправи и няколко критични забележки към своя предшественик Джо Байдън, като подчерта, че постиженията на сегашната администрация превъзхождат тези на демократите.

Икономическа мощ и „най-великата страна“

Американският лидер увери, че Съединените щати „отново са уважавани“ и „няма друга страна, която да се доближава“ до тях. Той определи икономиката като „по-голяма и дори по-добра“ от всякога, а първия си мандат – като „най-великия в историята на света“.

Пред аудиторията от световни лидери Тръмп заяви, че САЩ е „най-добрата страна на Земята за правене на бизнес“ и се похвали с укрепен национален суверенитет, който според него е пример за целия свят.

Твърд тон към Иран и глобалните заплахи

Президентът определи ядрените оръжия като „най-голямата опасност за човечеството“ и обвини Иран, че продължава да поддържа терористични групировки. Той разкри, че след завръщането си в Белия дом е изпратил писмо до върховния лидер на Техеран с предложение за „пълно сътрудничество“ в замяна на прекратяване на ядрената програма.

„Отговорът на режима бе да продължи със заплахите“, подчерта Тръмп, като припомни и за операция „Среднощен чук“, при която американски самолети удариха ключови ирански ядрени обекти. Той призова всички нации да се включат в международна система за контрол на биологичните оръжия, която ще използва изкуствен интелект.

Украйна, Русия и енергийният натиск върху Европа

Тръмп повтори позицията си, че руската инвазия в Украйна „никога нямаше да се случи“, ако беше президент от 2021 г. насам. Той предложи „много строги и мощни мита“ срещу Москва, за да принуди Владимир Путин да седне на масата за преговори и да спре „кръвопролитието много бързо“. Според него войната се проточва, защото „Китай и европейските страни финансират войната срещу себе си“, купувайки руска енергия.

Президентът отправи критики към политиките за зелена енергия и определи климатичните промени като „измама“, като предупреди, че Европа рискува „да унищожи своето наследство“ чрез „експеримента с отворените граници“ и „самоубийствените енергийни идеали“.

Финален призив за мир и единство

В заключение Тръмп призова за освобождаване на заложниците в Газа и за незабавно прекратяване на войната там, като предупреди, че признаването на палестинска държава би било награда за „Хамас“.

Той разказа за срещата си с бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва, с когото се договорил за нови разговори въпреки предишни напрежения. „Нека всички да работим заедно, за да изградим една светла и красива планета. Ще се грижим за нашите хора. Бог да благослови нациите по света“, завърши той. Залата отговори със сдържани, но уважителни аплодисменти – финал, който подчерта едновременното му самочувствие и предизвикателния тон към световната общност.

