Руското посолство отговори на инициативата "Милион подписа за мир" на сестрите Анабел и Ванеса Атанасови

Мащабната гражданска инициатива „Милион подписа за мир“, зад която стоят младите и талантливи български сестри Анабел и Ванеса Атанасови, получи официален отговор от Посолството на Руската федерация в България.

Дипломатическата мисия изрази признателност към момичетата за тяхната активна позиция и опазването на правото на децата да растат в сигурен свят.

В официалното си писмо до президента Владимир Путин, изпратено по-рано този месец, сестрите призовават за прекратяване на конфликтите в името на бъдещото поколение. В отговор руското посолство споделя своята позиция относно украинския конфликт, като заявява, че винаги се е придържало към мирно и дипломатическо разрешаване на споровете, но обвинява другата страна в саботиране на преговорите.

От дипломатическата мисия предлагат на момичетата да изпратят своя апел и до украинската страна.

Лицата на каузата: Спорт и музика в служба на мира

Зад каузата „Милион подписа за мир“ стоят две вдъхновяващи млади момичета, които съчетават върхови спортни постижения с творчество:

Анабел Атанасова (13 г.) – Лице на инициативата и изключителен спортист. Тя е шампионка по карате киокушин. Анабел доказва, че дисциплината, силата на духа и борбеността от спортното татами могат да се превърнат в мощно оръжие за защита на общочовешките ценности и мира.

Ванеса Атанасова (18 г.) – По-голямата сестра, която заедно с Анабел превръща гласа на младите хора в изкуство.

Двете сестри са създателки на вълнуващата песен „Децата на света“ (известна още като „Знаме на мира“). Тяхното творчество е вдъхновено от желанието за обединение и спасяване на човешки животи, превръщайки музиката в глобален мост за разбирателство.

Гласът на новото поколение

С инициативата „Милион подписа за мир“ Анабел и Ванеса Атанасови дават заявка, че младото поколение не иска да бъде безучастен свидетел на разрухата. Като спортисти и творци, те продължават да събират подкрепа за своята кауза, настоявайки гласът на децата да бъде чут от световните лидери.

За контакти и допълнителна информация: Електронна поща: [email protected]

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