Страшни бури, едра градушка и опасен вятър връхлитат страната
В някои райони ще по-драматично
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В някои райони ще по-драматично
Уикендът е с изненади
В резултат на развиващ се циклон над Черно море в източната половина на страната времето ще е по-бурно
Чака ни водна криза и ако няма валежи и сняг, тя ще бъде факт много скоро
Земетресение е усетено в Източна България. Епицентърът е в Черно море. Трусът е с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер, сочат данни на Европейския сеизмо...
4,2 по Рихтер удари Сливен и Нова Загора Паника от вторични трусове затвори училища и детски градини Земетресение изплаши жителите на Нова Загора вч...