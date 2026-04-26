Ормузкият проток удари и секса. Невероятна причина

Войната в Иран удари и секса. Безопасните интимни отношения може да станат по-скъпи, ако продължи нарушението на глобалните вериги за доставки. Това предупреди главният изпълнителен директор на най-големия производител на презервативи в света.

Нарушени вериги за доставки и скок в разходите

Главният изпълнителен директор на Karex – Го Миа Киът – заяви пред Reuters, че компанията може да бъде принудена да повиши цените с поне 20% до 30%, в зависимост от това колко дълго ще продължат смущенията. Глобалните вериги за доставки са засегнати от края на февруари, включително заради блокирането на Ормузкия проток, което ограничава достъпа до част от материалите, използвани за производството на презервативи.

„Ситуацията определено е много крехка, цените са високи“, казва Го пред Reuters. „Нямаме друг избор, освен да прехвърлим разходите върху клиентите.“

Износ за 130 държави

Базираната в Малайзия компания Karex произвежда презервативи, лубриканти, ръкавици, медицински катетри и защитни покрития за сонди. Тя произвежда латексови презервативи за мъже, включително марките ONE, Trustex, Carex и Pasante, и има капацитет да произвежда над 5 милиарда бройки годишно. Компанията изнася в повече от 130 държави.

Освен по-високите разходи за производство и опаковане, има и сериозни забавяния в транспорта.

„Виждаме все повече продукти, които стоят по кораби и не достигат до крайната си дестинация, въпреки че има голямо търсене“, казва Го Миа Киът.

CNN е потърсила Karex за коментар кога може да влязат в сила увеличенията. Засега компанията разполага със запаси за няколко месеца.

