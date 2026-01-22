Плах ръст на еврото във Франкфурт

Курсът на еврото спрямо щатския долар отбеляза леко повишение в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, но остана под психологическата граница от 1,17 долара, сочат данни на германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се разменя за 1,1693 долара към 09:40 часа българско време, което представлява ръст от около 0,1 на сто спрямо нивата от късните часове на предходната търговска сесия. Движението е в рамките на ограничен диапазон, като пазарите показват предпазливост при липсата на нови силни макроикономически сигнали.

В сряда Европейска централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1739 долара, което е по-високо от текущите пазарни нива. Това подхранва очакванията за запазване на волатилността и засилен интерес към следващите изявления на централните банки.

Валутните анализатори отбелязват, че инвеститорите продължават да балансират между сигналите за бъдещата парична политика в еврозоната и устойчивостта на американската икономика. В краткосрочен план вниманието остава насочено към предстоящи данни за инфлацията и икономическата активност, които могат да дадат по-ясна посока на движението на основната валутна двойка евро-долар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com