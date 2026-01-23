Еврото отстъпва на валутните пазари

Курсът на еврото спрямо водещите световни валути се понижи леко в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, показват данни на германски сайтове за финансова информация. Движението е умерено, но отразява засилената предпазливост на инвеститорите на фона на очакванията за следващите решения на централните банки.

Спрямо щатския долар еврото отстъпи с 0,12 процента до 1,1730 долара за едно евро. Анализатори посочват, че пазарът продължава да отчита относителната устойчивост на американската икономика, което подкрепя долара и оказва натиск върху европейската валута.

Еврото поевтиня и спрямо японската йена с 0,21 процента до 185,74 йени за едно евро, а спрямо швейцарския франк спадът е 0,02 процента до 0,9277 франка. Движението към традиционно възприеманите като по-сигурни валути показва търсене на защита в условия на глобална несигурност.

Спрямо британската лира единната европейска валута също отчете понижение от 0,09 процента до 0,8697 лири за едно евро. Валутните дилъри очакват през следващите дни пазарите да останат чувствителни към новини за инфлацията и сигналите от Европейската централна банка, което може да доведе до нови, макар и ограничени, колебания в курса на еврото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com