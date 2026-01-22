Наш град в леден капан. Улиците станаха стъкло ВИДЕО

Наш град е приклещен днес в леден капан. Улиците му са стъкло, хората не могат да ходят по тях. Заради извънредното бедствие денс няма да се пишат отсъствия на децата, които не са успели да отидат на училище.

Русе и регионът осъмнаха със заледени улици и тротоари. Падналият леден дъжд, който започна в 3 часа сутринта, превърна настилките в стъкло и създава опасност както за автомобилите, така и за пешеходците.

Главните улици са опесъчавани и по тях движението е сравнително нормално, като все пак трябва да се кара внимателно. Пешеходците са принудени да вървят по платното, тъй като тротоарите са заледени и има риск от подхлъзване и травми. Някои от по-възрастните в четвъртък сутрин бяха обули терлици върху обувките си, за да не се пързалят. Служителите по чистотата имат за задача да хвърлят ръчно препарати по тротоарите.

Основните пътища са проходими, но хората от малките населени места споделят, че е трудно, докато излязат на главния път.

Леденият дъжд

3 литра на кв.м. е количеството паднал леден дъжд в Русе, съобщиха от Хидрометеорологичната станция на ИАППД.

Леденият дъжд е при температура на въздуха минус 4 градуса. Специфичното на този дъжд е, че при падането на земята той образува поледица, тъй като вали слабо и замръзва при отрицателна температура на въздуха, казаха още хидрометеоролозите. Измерената температура на въздуха към 8 часа тази сутрин е минус 1.8 градуса.

От Община Русе съобщиха, че в засилен режим заради усложнената метеорологична обстановка в Русе от сряда работят и трите фирми, ангажирани със снегопочистването на територията на общината. Машини и служители са денонощно на терен с цел предотвратяване на последиците от заледяването по пътната мрежа.

Основният проблем е образувалият се тънък лед. Републиканските пътища се обработват най-ефективно с пясък и сол, като по наклоните задължително се разпръсква пясък. В града се използва калциев хлорид, с които са третирани основно бул.“България“ и Дунав мост.

Без отсъствия за учениците

Усложнената обстановка заради леда е довело до решение на училищата в Русе да не се пишат отсъствия на учениците.

Много родители бяха притеснени как децата им ще стигнат до учебните заведения, като някои са решили да не ги пускат в клас, пише Русе Медиа.

Кметове на малки населени места обявиха, че ще издават служебни бележки, за да извинят отсъствията на своите жители от работа и училище, тъй като придвижването е затруднено.

Само за няколко часа от 6.30 часа сутринта през Спешното отделение на УМБАЛ „Канев“ са преминали над 10 души с различни травми и фрактури заради падане на леда. Пациентите описват обстановката в града като "ледено кралство" и "огледало".

Ситуацията се е усложнила допълнително от липсата на свободни таксита в сутрешния час пик. Русенка разказа, че се е опитала да хване транспорт от ЖП гарата още в 7:30 сутринта, но липсата на коли я е принудила да върви пеша.

"До пресечката на улица 'Бозвели' горе-долу може да се придвижва човек по тротоара, макар и трудно. Оттам нататък обаче е стъкло. От светофара на 'Неделя' в посока Пантеона вече е страшно," споделя жената.

Гражданите коментират, че придвижването е било "почти на кънки" и със страх да не се озоват в болницата. По-възрастните русенци направиха паралел с тежката зима на 1999 година, когато градът е бил блокиран по подобен начин от дебел слой лед.

