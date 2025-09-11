Скандално! Свински глави пред джамии във Франция

Разследване на френската полиция е установило, че

чужденци са поставили свински глави пред най-малко девет джамии в и около Париж

по-рано тази седмица, съобщи прокуратурата във френската столица, предаде агенция Ройтерс.

Разследването е установило, че свинските глави „са били поставени там от чуждестранни граждани с ясното намерение да предизвикат напрежение“, се посочва в изявление на прокуратурата, в което се уточнява, че чужденците са напуснали страната веднага.

Реакция на властите и обществото

Френските власти обещаха във вторник подкрепа за мюсюлманското население на фона на нарастващи антиислямски настроения, припомня агенцията.

Франция има най-голям брой мюсюлманско население в Европа – над 6 милиона души. Мюсюлманите смятат прасетата за нечисти, припомня Ройтерс.

Началникът на полицията в Париж Лоран Нунес каза, че не изключва чуждестранна намеса с цел предизвикване на размирици във Франция, която е изправена пред фискална и политическа криза.

Разследване и предишни инциденти

Фермер от Нормандия е съобщил на следователите, че двама души са дошли при него, за да купят свински глави. Той е описал техния автомобил, който бил със сръбски номера, съобщава парижката прокуратура.

Открити са видеозаписи на въпросните лица, които пристигат в Париж със същия автомобил в нощта на понеделник срещу вторник (8 срещу 9 септември). Записите показват двамата мъже да оставят свински глави пред няколко джамии. Те вероятно са използвали хърватска СИМ-карта, която е проследена да прекосява френско-белгийската граница във вторник след извършването на престъплението, отбелязва Ройтерс.

В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити. Трима сърби бяха обвинени във връзки с „чуждестранна сила“ и арестувани, след като през май оскверниха със зелена боя синагоги и мемориал на Холокоста, припомня агенцията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com