Всичко за Джамии

Следете всички новини, анализи и коментари за Джамии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Общество Политика
Тайният живот в джамиите

Тайният живот в джамиите

Датско телевизионно разследване разобличи противозаконните действия на мюсюлмански проповедници в джамиите. Това предизвика буря от критики срещу исля...

11 април | 21:35
0 коментара
7019
Рим затваря нелегални джамии

Рим затваря нелегални джамии

Италианското правителство смята да закрие нелегални джамии в страната, като част от борбата срещу тероризма. Това обяви министърът на вътрешните работ...

28 ноември | 20:50
0 коментара
8794
Вържи попа да е мирно селото

Вържи попа да е мирно селото

Проф. Божидар Димитров В основата на днешното етно-религиозно напрежение стои една инициатива на Българската православна църква. За мен самия беше из...

18 февруари | 23:20
0 коментара
14620