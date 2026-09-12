Скандално! Свински глави пред джамии във Франция
В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити
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В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити
Това е празникът на прошката и милосърдието, който има възможност, коли животно и раздава част от месото на бедните
Етническата толерантност винаги ни е водела, каза Борисов
Всички си спомняме Възродителния процес какво беше. Нека си спомнят и тези, които правят коалиции сега, каза той
След обявяването на извънредното положение присъстващите в джамиите чувствително са намалели и се молят вкъщи
Турският опозиционер бе веднага арестуван
Ислямската религия пази пет неща. Едно от тях е здравето на хората, каза главният секретар на Главното мюфтийство
Събирането на големи вечери и фамилии се препоръчва да бъде в най-тесен кръг
Мярката е заради пандемията от коронавирус
Феликс Щайнер, Дойче веле Голям шум се вдигна в Германия около едно интервю на депутата Фолкер Каудер, който настоява държавата да контролира джами...
Датско телевизионно разследване разобличи противозаконните действия на мюсюлмански проповедници в джамиите. Това предизвика буря от критики срещу исля...
Стотици джамии из цяла Франция отвориха врати през уикенда за посетители, на които ще предлагат "чай на братството" и ще дават разяснения за "исляма н...
Италианското правителство смята да закрие нелегални джамии в страната, като част от борбата срещу тероризма. Това обяви министърът на вътрешните работ...
32 илюстрации и фотографии на най-старите джамии у нас, съхранявани в Държавния архив, са подредени в Артгалерията в Кърджали. Изложбата дава началот...
Взривове в две джамии в Нигерия. Най-малко 55 души са загинали, а над 100 други са ранени. Инцидентите станаха в градовете Майдогури и Йола, намиращи...
Председателят на вътрешната комисия в парламента ген. Атанас Атанасов заяви в ефира на Нова телевизия, че "Турция събира информация за настроенията на...
Проф. Божидар Димитров В основата на днешното етно-религиозно напрежение стои една инициатива на Българската православна църква. За мен самия беше из...
Част от участниците в кръглата маса, в която участваха и кмета и председатеяр на общинския съвет в Карлово
Визитата на турския вице в Пловдив възроди надеждата на мюсюлманите за "Чифте баня"
Багдад. Най-малко 23-ма души са загинали в резултат на два взрива пред сунитски джамии в Багдад, предаде Ройтерс. Взривовете са избухнали по време на...