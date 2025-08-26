Гърция слага 1000 евро глоба! Няма да повярвате за какво

Гръцките власти въвеждат нов пакет от строги глоби за туристи, които нарушават правилата за опазване на природата и културното наследство.

Мерките целят да ограничат щетите от масовия туризъм и да запазят страната като устойчива дестинация, съобщава специализираният туристически сайт Argophilia Travel News.

Забраните

Събиране на камъчета и морски черупки от плажовете са първото нещо, което е засегнато от новите мерки. Туристите, които отнесат „сувенири“ от крайбрежието, ще плащат глоби до 1000 евро. Властите посочват, че дори на пръв поглед малки количества могат да нанесат сериозни щети на екосистемата.

Друго е носенето на високи токчета в археологически обекти. Забраната не е нова, но през 2025 г. глобите стават значително по-солени, достигайки 900 евро. Причината е, че токчетата могат да надраскат и разрушат древни каменни настилки и структури.

Причините

Според гръцките власти натискът от милиони туристи всяка година изисква по-строги регулации. „Не става дума за ограничаване на туристите, а за опазване на това, което те идват да видят“, коментират от министерството на културата в Атина.

Подобни ограничения вече са прилагани и в Италия и Испания, където местните власти налагат санкции за хранене в забранени зони, къпане във фонтани или повреждане на исторически забележителности.

