Нов ужас. 7-годишно дете е в тежко състояние, блъснато от 18-годишен моторист
Откарано е в Пловдив с медицински хеликоптер
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Откарано е в Пловдив с медицински хеликоптер
1500 дка горят в Пирин, огънят в Трънско мина границата
Една от версиите е, че Николай се е изплашил от гръмотевичната буря в неделя в Ямболско
Грешка в проектирането или дефект в строителството са сред версиите за взрива в цеха за биогаз
Приключва и дълбоката оран
Групата ще тръгне от ямболското село Ботево, откъдето прадедите им са се изселили преди близо 200 години
"На този етап не мога да работя, а ако няма подобрение вероятно няма да мога и да практикувам", каза тази сутрин лекарят пред bTV
Вицепремиерът няма информация за нарушения при строежа на оградата по границата
Мъртва риба във водоем разтревожи Ямбол и околните села. Умрялата риба се появи във водоем между селата Дражево и Кабиле. "Започна да измира преди няк...