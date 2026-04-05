Актриса от "Мамник" ще играе в Сливенския затвор

Надя Дердерян, която направи фурор в “Мамник”, е в главната роля в „Пукнатини“ – новата пиеса на Оля Стоянова с режисьор Надя Панчева. Новият спектакъл е от афиша на Драматично-кукления театър „Иван Радоев“ в Плевен, а премиерата му в София е на 27 април във „Възраждане“.

„Пукнатини“ изследва границите между насилието и справедливостта чрез историите на четири жени – в другите три образа са Милена Торосян, Диана Ханджиева и Мария Рушанова. Всичко се случва в затворническо ателие, където шият национални знамена. Слуховете за протести, извънредни положения и възможна революция проникват през стените по-бързо от всяка официална информация. „Пукнатини“ е за гласовете, които обществото се опитва да заглуши – и за онези моменти, когато дори най-малката пукнатина в системата може да се превърне в начало на съпротива. Затворът се превръща в умален модел на държавата – пространство на контрол, дисциплина и невидим труд, което разкрива механизмите на властта и цената на съпротивата.

Драматургията на Оля Стоянова звучи по-актуално от всякого, поставена в контекста на политическата обстановка по света. “Не съм виждала съвременна българска пиеса, която да говори толкова искрено и актуално в момента. Проблем е, че масово новите български драматургии не могат да пробият днешния ден. “Пукнатини” се занимава по много актуален и интересен начин с политически теми.”, споделя Надя Панчева. Героинята на Надя Дердерян е символ на моралния избор. Вяра е жената, която първа изговаря на глас онова, което всички останали мислят, но се страхуват да кажат. Майка на две деца, тя превръща личното си чувство за несправедливост в политически акт.

„Пукнатини“ ще има специално представление на 24 април в женския затвор в Сливен – жест, който превръща темата на спектакъла в реален диалог с място и общност, близки до драматургичния свят на пиесата. Надя Панчева споделя, че това за нея е много личен проект поради служебни ангажименти на членове от семейството ѝ. Най-успешните постановки на режисьорката са също политически - “Анна Политковская” и “Докато смъртта ме раздели”.

