Всичко за Филип Аврамов

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Фицата води "Орфея"

Фицата води "Орфея"

Филип Аврамов ще води легендарния конкурс "Златният Орфей" в Слънчев бряг, който се завръща край морето след 16 години пауза, съобщава вестник "Шоу"....

19 август | 18:55
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Филип Аврамов бил нудист

Филип Аврамов бил нудист

Обсаждах дълго жена ми, докато се навие, споделя Фицата "На плажа съм нудист и с никого не си го меря". Това заяви типичното си чувство за хумор акть...

16 април | 16:55
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