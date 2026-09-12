Sofia Summer Fest влиза във финалната права: Адел, Бийтълс и още хитови събития през септември
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
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Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
От 7034 цели, които сме си поставили, мога да ви изброя само седем, каза Фицата
Фицата и Мая Бежанска влизат в политиката
Актьорът пуска яко видео
Ники Илиев представя безплатно блокбъстъра си „Завръщане“2 в петък
Министерство на културата трябва да предприеме сериозни мерки за увеличаване на заплатите на артистите
Щастлив съм, че проби в Холивуд, каза Фицата
Двамата ще участват като семейство в новия сезон на "Черешката на тортата"
През лятото предпочитам да съм гол, признава актьорът
Чувствам се добре, когато помагам, споделя актьорът
Актьорът е лъжецо-мазач в нов спектакъл с Мая Бежанска
Не знам дали си взехме някаква поука от пандемията, заяви актьорът
Фицата играе Чичо Коледа в нов филм
Филип Аврамов се е отдал на ремонта на родния си дом. Актьорът, който играе всяка втора вечер в Народния театър, снима почти постоянно и се прочу сред...
Филип Аврамов ще води легендарния конкурс "Златният Орфей" в Слънчев бряг, който се завръща край морето след 16 години пауза, съобщава вестник "Шоу"....
Обсаждах дълго жена ми, докато се навие, споделя Фицата "На плажа съм нудист и с никого не си го меря". Това заяви типичното си чувство за хумор акть...
"Като две капки вода" събра един милион пред екрана Почитатели на "Като две капки вода" по Нова масово се разяриха, че Азис бе ощетен от журито на шо...
Актьорът Филип Аврамов и експерти по климатичните промени ще обиколят четири населени места с едночасова хумористично - образователна беседа „В крак с...