Sofia Summer Fest влиза във финалната права: Адел, Бийтълс и още хитови събития през септември
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
Следете всички новини, анализи и коментари за Заедно В Час. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
Технологичната боязън в училище може да ни изиграе лоша шега Ученици ме питат може ли да се пращат имейли от abv на gmail Когато станах учител, бях...
2500 млади без педагогическо образование кандидатстват за 140 места 700 000 евро пристигат от Европа по нов проект, който търси нетрадиционни начини...
15 на сто от кандидатите са учили в чужбина "Заедно в час" добавят и допълнителна сума към заплатите им Учителската професия никога не се е радвала...
Рекордни 150 000 лева бяха събрани в благотворителния търг на звездите за кампанията "Заедно в час". На събитието изявени бизнес лидери наддаваха за в...
Завършили в чужбина наши младежи избират учителската професия - поне за две години Българските ученици предпочитат млади учители, сочат проучвания. В...
Образователният директор на Teach for America Стивън Фар присъства в България на конференцията на "Заедно в час" за качествено образование. Организаци...
София. "Най-силният и най-добър съюзник в борбата ни за една по-добра България е истински качественото образование, което не само дава знания и умения...
55 млади хора променят представата за уроците като извор на скука Традицията повелява децата да бягат от уроците през лятото и да си спомнят за учебн...
Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване в програмата на "Заедно в час" за лидерство и професионално развитие – 30 март 2014 г. Неправител...
София. Тазгодишната си кампания за набиране на млади и амбициозни учители започна фондация "Заедно в час". В период от две години учителите ще препода...
София. Започва Летният институт на фондация „Заедно в час", в който ще вземат участие 48 нови учители по програмата, това съобщиха от фондацията пред...
София. Току-що завършили висшисти напират да стават учители, съобщиха от организацията "Заедно в час". Близо 1000 души са кандидатствали тази пролет д...