Всичко за Заедно В Час

Следете всички новини, анализи и коментари за Заедно В Час. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Учители в акция

Учители в акция

2500 млади без педагогическо образование кандидатстват за 140 места 700 000 евро пристигат от Европа по нов проект, който търси нетрадиционни начини...

19 април | 21:20
0 коментара
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Ненчо се продаде за 33 000

Ненчо се продаде за 33 000

Рекордни 150 000 лева бяха събрани в благотворителния търг на звездите за кампанията "Заедно в час". На събитието изявени бизнес лидери наддаваха за в...

29 ноември | 11:00
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Революционери пред дъската

Революционери пред дъската

55 млади хора променят представата за уроците като извор на скука Традицията повелява децата да бягат от уроците през лятото и да си спомнят за учебн...

04 август | 20:25
0 коментара
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"Заедно в час" набира учители

"Заедно в час" набира учители

София. Тазгодишната си кампания за набиране на млади и амбициозни учители започна фондация "Заедно в час". В период от две години учителите ще препода...

15 октомври | 9:21
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