Сашо Кадиев с нов прякор! Пъдев го разкри

Нов прякор има Сашо Кадиев. Разкри го в ефира на "120 минути" колегата му актьор, с когото заедно правят "Кой да знае" Христо Пъдев. Той и титулярът на другия отбор в предаването - уникалната актриса Милица Гладнишка, бяха гости на Светослав Иванов.

Христо е изключително точен и отговорен, винаги е усмихнат и идва навреме за разлика от другия, от онзи с майката, каза с усмивка Милица, намеквайки за Сашо Кадиев, който от времето на "Преди обед" е пословичен с две неща - закъсненията си за работа и зависимостта си от Катето Евро.

Знаете ли какъв прякор има Сашо, подхвърли Пъдев. И разкри: Богоявление - всички го чакат да дойде, каза актьорът и разсмя публиката.

