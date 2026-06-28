Сватба на годината! Христо Пъдев каза ДА след 8 години (СНИМКИ и ВИДЕО)

Сватба на годината в артистичните среди! Любимите актьори Христо Пъдев и Цветина Петрова най-после си казаха официално ДА. Това стана след 8 години връзка и две деца.

Новината беше съобщена не от младоженците, а от звездни гости на церемонията в църквата и на купона после. Пъдев беше тагнат от екранната си партньорка Милица Гладнишка, Луиза Григорова Макариев, Боряна Братоева, Дария Симеонова. Актьорът Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева също споделиха снимки и видеа от радостното събитие.

От тях личи, че вероятно църковният брак е бил сключен в столичната църква "Света София". Партито пък е в някоя от вилите край града.

От клиповете се вижда как Пъдев майсторски танцува хора и ръченици. Хитове пък забива самата Милица Гладнишка, с която са неотразима екранна двойка в "Кой да знае".

Актьорът Александър Хаджиангелов и половинката му са кумове на двойката. Интересното е, че преди броени седмици Христо и Цвети кумуваха на най-добрите си приятели Владо Зомбори и Весела Бабинова. Семействата са съседи и рядко се делят.

Христо Пъдев и Цвети са сред двойките в българския шоубизнес, които предпочитат да пазят личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Въпреки че рядко говорят публично за връзката си, двамата отдавна са изградили стабилно семейство и отглеждат двете си деца - син Петър и дъщеря Яна, която наскоро навърши 3 години.

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