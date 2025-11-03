Участник изуми с подаръци Ненчо Балабанов

Йордан Мишев от Плевен се бори днес за 100 000 лева в “Сделка или не“. Той излезе с кутия №4.

Той беше донесъл подаръци за водещия Ненчо Балабанов и банкера – макет на Панорамата с нейната история и монета с надпис: Повелителят на парите.

Първата оферта, която Мишев отказа, бе на стойност 3500 лева.

След това банкера му предложи смяна и той се съгласи. Размени своята кутия за №8. След това отново получи същата оферта и я размени за №3.

При 5 неотворени кутии, в които се крият 250 лв., 750 лв., 1000 лв., 2500 лв. и 20 000 лева банкерът го изкуши с 2000 лева. Данчо отказа.

След това смени своята стратегия и отвори кутията, с която излезе в началото на шоуто, а именно №4. Така видя, че първоначалния му късмет е бил 750 лева.

При 3 неотворени кутии, в които имаше вече 250 лв., 1000 лв. и 20 000 лева, банкерът отново му предложи 2000 лева. Данчо Мишев отново я отхвърли.

След това обаче за жалост той премахна, почти на крачка от финала, най-голямата сума, останала в играта му – 20 000 лева.

Накрая той си тръгна с 1000 лева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com