Може ли пътнически самолет да се изкачи в космоса?

Тези, които са летели с авиопревозвач, може би са се чудили

дали обикновен самолет може да полети в космоса.

От една страна, изглежда сякаш нищо не може да го спре просто да продължи да се изкачва, оставяйки облаците под себе си. От друга страна, има определени нюанси на подобно „пътешествие“.

Може ли самолет да лети в космоса?

Преди всичко е важно да разберем какво е „пътнически самолет“. Този вид транспорт се нарича още „летателен апарат“ и това е ключово. За да функционира правилно един самолет, той се нуждае от въздух, за да генерира подемна сила на крилата си и да захранва двигателите си. Ако въздухът бъде премахнат от това уравнение, самолетът ще бъде просто парче алуминий, носещо се по инерция.

Законите на физиката също трябва да се вземат предвид,

защото колкото по-висока е надморската височина, толкова по-рядка е атмосферата. Това означава, че с всеки километър над земята може да се усети спад в налягането, понижаване на температурата и намаляване на плътността на въздуха. Самолетът трябва да компенсира това, като набира скорост.

Въздухът под крилата му става все по-малък и за да се задържи във въздуха, той трябва да лети бързо. Дори и най-модерният пътнически самолет обаче не може да набира скорост безкрайно, защото винаги има ограничение. То не може да бъде превишено, защото тогава самолетът ще започне да се разпада във въздуха.

Специалисти обясняват защо самолетите не могат да летят в космоса,

посочвайки височината като основна причина.

Според тях пътническите самолети летят на различна височина. Те се издигат до средна височина от 9-12 километра. Някои пътнически самолети могат да летят и на 18 километра. Пътническите самолети не могат да достигнат по-голяма височина.

Причината, поради която конвенционален самолет никога няма да достигне космоса, е не само височината му, но и скоростта му. Самолетът няма достатъчна скорост, за да излезе от земната атмосфера. Пътническите самолети летят със средна скорост от 700-900 километра в час, но за да достигнат космоса,

им е необходима скорост от 25 000-30 000 километра в час.

Ако си представим пилот на пътнически самолет, който иска да набере височина и да полети в космоса, единственото нещо, което го очаква, е катастрофа. Причината е проста - колкото по-високо лети пилотът със самолета, толкова по-рядък става въздухът, което означава, че съдържа все по-малко кислород. А за да лети един самолет, му е необходима подемна сила, която се генерира от двигателите, изгарящи гориво с кислород.

Следователно, колкото по-малко кислород, толкова по-малко подемна сила.

Без кислород няма да има подемна сила или тяга - двигателят ще се изключи и самолетът ще падне. Както е добре известно, в космоса няма кислород. В реалния живот пилот на пътнически самолет дори не би могъл да напусне земната атмосфера.

