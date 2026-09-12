Всичко за Летене

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Летим, хвалят се исландците

Летим, хвалят се исландците

Исландия хвърли бомбата на квалификациите за Евро 2016, след като победи Холандия с 1:0 като гост. Гилфи Сигурдсон заби единственото попадение в среща...

04 септември | 18:15
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Магията на полета в дует

Магията на полета в дует

Летенето с тандемен парапланер, много по-безопасен от обикновения, е най-вълнуващият начин да се докоснеш до света на птиците и да се насладиш на неве...

27 юни | 6:50
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