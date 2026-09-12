Нечакани гости пристигнаха във Варна
Гледката напомни за емблемата на Варна отпреди две години - пеликана Стойчо
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Гледката напомни за емблемата на Варна отпреди две години - пеликана Стойчо
Вероятно всеки човек е мислил за това поне веднъж в живота си
Измислени са начини за улесняване на дейността на пилотите
Лидepитe нa Воеіng ĸaзвaт, чe ca нaчepтaли нoв път нaпpeд
Тенденцията се потвърждава и от главния изпълнителен директор на "Райънер“
Франция също възнамерява да пусне такива
Иновация в авиацията
Странни космически лъчи открити на ледения континент
Главният изпълнителен директор на "Луфтханза" Карстен Шпор е летял с конкурентния превозвач "Еър Берлин". Причината е стачката в неговата компания, ко...
Исландия хвърли бомбата на квалификациите за Евро 2016, след като победи Холандия с 1:0 като гост. Гилфи Сигурдсон заби единственото попадение в среща...
Летенето с тандемен парапланер, много по-безопасен от обикновения, е най-вълнуващият начин да се докоснеш до света на птиците и да се насладиш на неве...
Свободен съм само в небето, казва плевенчанинът Антон Георгиев
„Вече съм на 45 и няма какво повече да постигам в скоковете. Време е да направя нещо различно и това ме води до друга мисия - летенето с хеликоптер"....