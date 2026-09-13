Страшна трагедия в Бургас. Летят линейки
Работник бе затрупан на строеж
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Работник бе затрупан на строеж
Изровиха тялото на затрупания малко преди обяд работник в Исперих, който е бил нает да копае канал на строежа на водния цикъл в града. Изкопчия...
Работник бе затрупан до кръста при ремонтни дейности в благоевградски завод. сигналът за трудовата злополука е подаден малко преди 11,00 часа днес на...
Кърджали. Успешно приключи спасителната акция по изваждане на затрупания работник на обект „Воден цикъл” в кв. Възрожденци в Кърджали. Пострадалия...
Кърджали. Спасителна операция по изваждането на затрупан в изкоп работник тече в Кърджали. На мястото на инцидента в кв."Възрожденци" са екипи на пожа...