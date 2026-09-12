Взрив до детска градина. Цял град на нокти
Химикали в канализацията предизвикали експлозията
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Химикали в канализацията предизвикали експлозията
Над 3600 химични вредни вещества влизат в човешкия организъм
Много често развалените продукти миришат по странен начин
Bloomberg писа, че Германия иска да ограничи износа на химикали за Китай в рамките на намаляването на икономическото си въздействие върху азиатската с...
Доналд Тръмп обвини федералните власти в "безразличие" към пострадал град в Охайо
РИОСВ-София със спешна инспекция
Ако откриете насекомото у дома, не оставяйте ситуацията да се развие
Има опасност в океана да изтекат стотици тонове пластмасови пелети
Намерени след експеримент на bTV и направени лабораторни изследвания
Фармацевтът е починал, а шефът му е в болница
Поне един човек е загинал при взрива
Мощната експлозия отекнала на територията на индустриална зона в провинция Тарагона
Пластмасовите шпатули и лъжици за готвене могат да предизвикат заболявания на черния дроб и на щитовидната жлеза
Катастрофа предизвика разлив на опасни химикали край Велико Търново. Турски тир се е ударил край Полски Тръмбеш около 4.00 часа тази сутрин. Няма жерт...
София. Вече са осигурени всички необходими химикали и соли за обработка на пътната мрежа през зимата. Във всички райони на страната са подписани догов...
Благоевград. Проверка на складираните в барака в частен имот в санданското село Петрово 1,4 тона пестициди ще бъде извършена до края на тази седмица....
Производители мамят с картинки и надписи "Винен" и "Ябълков" Забранени химикали в бутилки с оцет менте хванаха инспектори от Агенцията по безопасност...
Има парафини и оцветители, но те са безвредни, казват от Агенцията по храните Вносните плодове и зеленчуци съдържат вещества, които са много по-вредн...
Ню Йорк. САЩ са информирали Съвета за сигурност на ООН във вторник, че са неутрализирали около 60 на сто от най-токсичните химикали, които бяха предад...
Амстердам. Мощна експлозия избухна през нощта в химически завод на компанията "Шел" край Мордек в южната част на Холандия. Очевидци съобщават, че са ч...