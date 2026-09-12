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Германия опроверга слуховете за ограничения върху износа на химикали за полупроводници към Китай

Германия опроверга слуховете за ограничения върху износа на химикали за полупроводници към Китай

Bloomberg писа, че Германия иска да ограничи износа на химикали за Китай в рамките на намаляването на икономическото си въздействие върху азиатската с...

28 април | 22:08
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