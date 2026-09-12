Почина емблематичен музикант и депутат от НДСВ
Скръбна вест: Почина емблематичен музикант, педагог и депутат от НДСВ си отиде от този свят на 76-годишна възраст
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Скръбна вест: Почина емблематичен музикант, педагог и депутат от НДСВ си отиде от този свят на 76-годишна възраст
Той е убеден, че измислените твърдения на Чакъров нямат нищо общо с реалността и са в полза на Кремъл
За всички стана ясно, че Русия не е онази държава - братска държава
В ДПС няма спуснати парашутисти, има избор от всички членове и симпатизанти. Така депутатът Александър Методиев обясни решението на движението да подк...
Русия продължава да провежда имперска политика към нас - Изказването на Пьотр Толстой е унижение за всички българи- Службите да се задействат за обид...
След тридневен дебат депутатите взеха решение по проектите за промени в Закона за Комисията по досиетата, внесени от депутата от ГЕРБ Методи Андреев,...
Изказванията за коалиция между ГЕРБ и БСП са абсурдни и означава политическа смърт за това, което възприемаме като ляво и дясно. Това заяви в „Здравей...
Половината щаб на Ирина Бокова, който работи по кандидатурата й за шеф на ООН, е съставен от бивши сътрудници на "Държавна сигурност". В това е убеден...
Четирима народни представители - Валери Симеонов от ПФ, Мартин Димитров и Петър Славов от Реформаторския блок и Методи Андреев от ГЕРБ внасят питане к...
Методи Андреев стана първият депутат, който е санкциониран за нарушаване на нормите за етично поведение на народен представител. Това реши Комисията з...
Главният прокурор Сотир Цацаров е дал народния представител от ГЕРБ Методи Андреев на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламен...
Русия много пъти е нарушавала въздушното ни пространство. Това, което е станало в понеделник с руския самолет, е чиста проба провокация към България....
София. „Нещата вече са ясни. Политическите тези на двете преговарящи партии – ГЕРБ и Реформаторския блок, се избистриха. Като сестрински партии, члено...
София. На 10 май Цацаров е звъннал на президента и му е казал за бюлетините в Костинброд, след това са се разбрали по случая да не се шуми, за не бъд...