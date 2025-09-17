Общество

Синоптиците с предупреждение за 18 септември

Какво се задава в четвъртък

17 сеп 25 | 15:21
Агенция Стандарт

От "Метео Балканс" издадоха предупреждение за всички земеделци в района на Рило-Родопският масив, Трънско и планинските райони. 

След преминаването на студения фронт днес ще има условия за слани – утре, на 18 септември, те ще са локални и предимно в планинските райони.

"За по-голяма точност очакваме днес прогнозите от SPM – в този модел добре прогнозира индексът за очаквани слани", изтъкнаха от "Метео Балканс".

Снимки: "Метео Балканс"

 

