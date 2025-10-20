Студен фронт удря страната на тази дата. На много места се чака...

През деня в петък, 24 октомври, от запад на изток през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Още около обяд над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

Очаква се на много места да паднат и валежи, като по-интензивни ще са над планинските райони от Западна и Централна България, а към края на деня и над Североизточна България. Ще духа слаб до умерен източен вятър, който през деня ще се ориентира от северозапад, а с него ще започне да нахлува студен въздух. Очакват се силни пориви на вятъра по време на преминаването на фронта. Не са изключени и гръмотевични бури в Дунавската равнина по време на преминаващият фронт, предупреждават от "Метео Балканс".

В петък температурите в нашата страна ще са в широк интервал, като над Западна и СЗ България ще са между 18-20°С. Доста по-топло до 22-25°С ще бъде на места в Горнотракийската низина. До края на денонощието застудяването ще обхване и останалата част от страната.

