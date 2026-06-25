Жега в Брюксел! Разследват Урсула за таен чат със Зеленски

Жега в Брюксел. Срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е инициирано разследване поради отказа ѝ да предостави достъп до таен чат с президента на Украйна Володимир Зеленски и други лидери на ЕС.

Разследването се отнася до спазването на правилата за прозрачност, а не до съдържанието на кореспонденцията, пише Berliner Zeitung.

Отбелязва се, че за съществуването на тайния чат стана известно още през януари 2026 г., след което нидерландската разследваща организация Follow the Money отправи запитване за достъп до кореспонденцията.

Сред участниците в тайния чат, освен Зеленски, са били:

канцлерът на Германия Фридрих Мерц;

президентът на Франция Еманюел Макрон;

премиерът на Италия Джорджа Мелони;

премиерът на Великобритания Киър Стармър.

След искането за достъп до кореспонденцията Европейската комисия е отказала, като е заявила, че нейното публикуване може да навреди на международните отношения на ЕС с трети държави.

Според журналистите в чата са могли да се обсъждат въпроси, свързани с координацията на действията на европейските съюзници и стратегията за взаимодействие с президента на САЩ Доналд Тръмп, но подробностите от разговорите официално не се разкриват, пише Фокус.

Авторите на материала подчертават, че предмет на разследването срещу Урсула фон дер Лайен не е самото съдържание на съобщенията, а въпросът за спазването на правилата за прозрачност от страна на Европейската комисия при отказа на достъп до кореспонденцията.

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