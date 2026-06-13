Лекарите против гумените куршуми във Франция
Искат мораториум върху използването им от полицията
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Искат мораториум върху използването им от полицията
Унгария разреши на армията си да използва несмъртоносни оръжия срещу бежанците по границата. Въпреки тежките критики, които страната отнася за отношен...
Служител на органите на реда застреля футболен фен по време на мач в Полша между "Конкордия" и "Рух". Двубоят бе прекратен, след като агитките започна...