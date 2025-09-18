Млади хора полудяха по наше село. Изкупиха всички имоти

Млади хора и семейства полудяха по великотърновското село Шемшево. Там вече няма нито къщи за продан, нито свободни терени, съобщи пред БНР кметът Кирил Ангелски.

Ангелски е бивш военен и вече четири мандата управлява селото успешно, като развива спортна и културна дейност. В резултат населеното място расте и се оживява – в местната детска градина учат 26 деца, а от следващата година се обмисля сформиране на предучилищна група.

„Близо е до града. Има редовен градски транспорт, изградени са спортни съоръжения и детски площадки“, обясни кметът.

Селото е спечелило редица проекти, последният от които е свързан с читалището. Въпреки това остават и предизвикателства – нужда от ремонт на всички улици и притеснения от безводие.

По думите на Кирил Ангелски въвеждането на еврото не буди тревога сред жителите на селото.

