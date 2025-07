Най-великият метъл концерт! Музикално величие обяви края

С грандиозно шоу на стадион "Вила Парк" в Бирмингам легендарната група Black Sabbath излезе за последен път на сцена, слагайки край на своята революционна кариера.

Събитието беше обявено за най-грандиозното метъл шоу на годината, събрало 40 000 души на живо и още 5.8 милиона зрители онлайн.

Причината за финалното турне е свързана основно със влошеното здравословно състояние на фронтмена Ози Озбърн, което прави бъдещи участия малко вероятни. Въпреки това, концертът премина с мощна енергия и емоция, ознаменуван от завръщането на оригиналния барабанист Бил Уорд, чийто неповторим стил придаде автентичност на прощалното изпълнение.

Шоуто завърши с класики като "War Pigs", "NIB", "Iron Man" и "Paranoid" - песни, с които групата създаде самия жанр хеви метъл.

На сцената преди Black Sabbath излязоха някои от най-големите имена в тежката музика, за да отдадат почит към пионерите на жанра, пише "Дир".

Сред присъстващите бяха Metallica, Pantera, Tool, Slayer, Alice in Chains, Mastodon, Halestorm, Anthrax, Lamb of God, Gojira, Rival Sons и Guns N' Roses.

Специално за събитието бяха създадени две супергрупи.

Първата включваше китариста на Extreme Нуно Бетенкур, басиста на Megadeth Дейвид Елефсън, барабаниста на Faith No More Майк Бордин, вокалистката на Halestorm Лизи Хейл, китариста Джейк И. Лий, клавириста Адам Уейкман, вокалистът на Disturbed Дейвид Дрейман, вокалистът на Ugly Kid Joe Уитфийлд Крейн, рок музикантът и ритъм китарист на Anthrax Скот Иън и бас китариста на същата група Франк Бело.

Втората бе съставена от Том Морело от Rage Against The Machine, фронтмена на The Smashing Pumpkins Били Корган, бившия китарист на Judas Priest Кенет Даунинг, басиста Руди Сарзо, бившия вокалист на Van Halen Сами Хагар, основателя на Living Colour Върнън Рийд, барабаниста на Red Hot Chili Peppers Чад Смит, барабаниста на Blink-182 Травис Баркър, вокалиста на Swedish Ghost Тобиас Фордж, вокалиста на Aerosmith Стивън Тайлър, члена на The Rolling Stones Рони Ууд, барабаниста на Tool Дани Кери и китариста на групата Адам Джоунс.

Официален водещ на събитието бе актьорът Джейсън Момоа, а в програмата бяха включени и специални трибюти, включително кавъри на класически песни на Sabbath и масови изпълнения като "Whole Lotta Love" и "Walk This Way".

Целият Бирмингам бе обгърнат в почит към своите музикални икони. Събитието бе кулминация на обявеното от туристическия борд "Лято на Sabbath", включващо преименуване на мост в чест на групата, паметна пейка и грандиозен портрет на Ози Озбърн на стадион "Вила Парк".

На сцената излезе и самият Ози Озбърн, появявайки се на трон, откъдето изпълни свои солови хитове като "Mr. Crowley", "Crazy Train" и провокативната "Suicide Solution". Въпреки физическите си ограничения, Озбърн предаде мощно емоционално послание - изпълнен с болка, благодарност и гордост.

Black Sabbath завършиха с песни само от първите си два албума, подчертавайки корените на тяхната революция в рока.

Създадена в края на 60-те години, Black Sabbath са считани за бащите на метъла. Със зловещите рифове на Тони Айоми, мрачните текстове на Бътлър, експресивните барабани на Уорд и нестихващия Ози, групата оформя звученето и философията на цели поколения музиканти и фенове по целия свят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com